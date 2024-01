En las redes sociales comenzó a crecer a pasos agigantados la versión de que Florencia Peña se habría emborrachado, desnudado y peleado con el equipo de seguridad en un boliche en Villa Carlos Paz, donde se hizo la presentación de Mamma Mía. Lejos de quedarse en el molde, la actriz hizo una firme aclaración sobre este rumor que se expandió en Instagram.

“Lo que dicen no está ni cerca de ser verdad. No hay manera de que a mí me hubiera pasado algo así y la gente no lo filme. La gente vive la vida a través del celular. Si yo hubiera estado borracha y desnuda se hubieran enterado”, sentenció la actriz en Intrusos, aclarando también que no la echaron del boliche ni que estuvo “a las patadas” con los de seguridad.

Antes de cerrar, habló acerca de la posibilidad de iniciarle acciones legales a quien comenzó este rumor infundado. “Si tienen imágenes, muéstrales; si no, aténganse a las consecuencias, esperen una carta documento”, sentenció Flor, negando rotundamente esta picante versión.

FLORENCIA PEÑA Y JUAN OTERO CONTARON DETALLES DE LA FIESTA DE 15 ORGANIZADA POR CLAUDIA VILLAFAÑE

Luego de haber contado con felicidad cómo se preparaba para su fiesta de 15, Juan Otero y su mamá, Florencia Peña, dieron una nota a poco de vivir la gran celebración a las que dijeron presente familiares y amigos y que fue organizada por Claudia Villafañe.

“La verdad es que estoy muy contento y la estamos pasando muy bien”, fue lo primero que atinó a decir el agasajado, quien lució un traje verde y zapatillas para la ocasión. Por su parte, la actriz desdramatizó las críticas que generó su decisión de hacer su fiesta de 15: “Si me rigiera por eso, no haría nada”, lanzó.

A su turno, Claudia que reconoció que es la primera vez que organiza un 15 para un varón y no escatimó en halagos para Juan: “Es un adolescente maravilloso”, remarcó. Y cerró: “Tiene sus ideas bien definidas y sabe lo que quiere. Así que es fácil trabajar con él”.