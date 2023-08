Florencia Peña se sumó a la “Barbiemanía” que desató el estreno de la película Barbie. ¿De qué manera? Sumándose a la tendencia de moda barbiecore.

En esta oportunidad, la actriz lució un look “total pink”; una falda tubo súper ceñida al cuerpo de color fucsia en diálogo con un crop top de mangas largas con súper escote, de la misma materialidad y color.

Flor lució un look “total pink”; una falda tubo súper ceñida al cuerpo de color fucsia en diálogo con un crop top de mangas largas con súper escote, de la misma materialidad y color.

Además de desfilar mientras cantaba la canción de Barbie, Flor se puso en la piel de Moni Argento, su icónico personaje en Casados con Hijos, imitando sus característicos gestos. ¡Una genia!

¿QUÉ DIJO FLOR PEÑA SOBRE SU CAMBIO DE LOOK?

“¿Quién soy? El tío Cosa, La Monna Lisa o Soledad Solari? Igual, no pasa nada, porque tengo las extensiones, me las pongo... No se nota nada, crecida. Me hago esto, miren, no me digan que no me queda precioso así...”, expresó, entre risas.