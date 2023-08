La transgresora idea del hijo de Florencia Peña de celebrar sus 15 años con una mega fiesta como tradicionalmente las hacen las chicas generó polémica en las redes, y la jurado de Got Talent se hizo cargo de ser promotora de la revolución de Juan Otero.

“Hacé una fiesta. Porque de viaje te vas a ir siempre. Pero la fiesta a los 15 con tus amigos no te la vas a olvidar más”, admitió que le dijo a su segundo hijo fruto de su matrimonio con Mariano Otero.

Entre risas, agregó en su nota a Socios del Espectáculo: “Tiene cada vez más invitados, pero estamos limando (la lista) porque yo también tengo”.

Al final, Florencia peña destacó la alegría de Juan por la noche que marcará un hito en su vida: “Está re feliz. Re contento”.

FLORENCIA PEÑA BLANQUEÓ SUS CHISPAZOS CON JUAN, SU SEGUNDO HIJO

“Tenemos nuestros chispazos porque él no entiende que tiene 14. Me habla de igual a igual, cosa que me parece divino porque es un genio, pero tiene 14 y a veces no lo entiende”, blanqueó Flor Peña.

“Yo lo crié así, ahora me embromo”, enfatizó entre risas.

“Mi hijo es re mil libre y aprendo mucho con él. Me expone a cosas que las repienso”, concluyó Florencia Peña sobre Juan Otero, su segundo hijo.