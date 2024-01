En medio de los fuertes rumores de romance entre Julieta Poggio y Fran Stoessel, el hermano de Tini Stoessel, la panelista de El Debate de Gran Hermano 2023 lanzó una tremenda indirecta a través de sus stories de Instagram que encendió la polémica en las redes.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 -que también fue vinculada con Marcos Ginocchio- compartió una reflexión con la que se sintió totalmente identificada. “Demasiado hermosa para ser un secreto. Y, si no te presume, estás soltera reina”, expresa la frase que Juli posteó en su perfil, junto a un letal consejo a sus seguidoras.

“Demasiado hermosa para ser un secreto. Y, si no te presume, estás soltera reina”.

“Que nunca se les olvide...”, les dijo, contundente. Esto se da luego de que Juan Etchegoyen contara en Mitre Live que Juli y Fran habrían estado viviendo un fuerte romance en Punta del Este, pero puertas para adentro. Y de que ella habría preferido no ir a su streaming con Zaira Nara y Lizardo Ponce para cuidar ese vínculo. ¿Teléfono para...?

EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE JULIETA POGGIO FALTÓ AL STREAM

Antes de cerrar, el periodista contó la verdad del faltazo de Julieta.

“Y me contaban que el motivo por el que Julieta no fue es Fran Stoessel. No tenía ganas de que la vean cerca de él después de lo que yo conté en este programa. El romance está a full y a ella no le copaba ir en este contexto, lo que pregunté pero no me supieron decir es si a él le hubiese gustado que vaya”, cerró, picante. ¿Qué dirá ella?