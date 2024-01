Este miércoles, en la gala de nominación de Gran Hermano 2023, Santiago del Moro hizo un repaso sobre algunos de los momentos más destacados de la jornada en la casa, y uno de ellos fue cuando Manzana Farías abrió su corazón en el confesionario sin saber que Furia lo escuchaba detrás de la puerta.

En vista de cómo se reconfiguró el “Imperio chino” tras la salida de Isabel, Gran Hermano convocó a Federico Farías, que llegó acompañado de Furia. “Quiero hablar en especial de un grupo que se me acerca y me dice ‘Manzanita, esto, Manzanita lo otro’. Y esa falsedad no la aguanto más”, comenzó Big Apple.

“Tengo tantas ganas de explotar, de hacer quilombo, de picar la casa, de armar una bronca; pero todavía mi corazón y mi mente me dicen que me calme, que no es el momento”, agreg+o, y enumeró a Agostina, “la poli”, “la falsa” de la Catalina, y mencionó que está estudiando a “Furia” Scaglione.

FURIA ESCUCHÓ DETRÁS DE LA PUERTA DEL CONFESIONARIO LO QUE DECÍA MANZANA SOBRE SU FUTURO EN GRAN HERMANO

“Voy notando mucho su juego de parte de ella hacia mí de una forma agrandada, y sé que no le tengo miedo. Pero sé que el día que tenga que estar en placa, la gente que no me conoce y piensa que soy muy bueno, van a ver mi otra cara, que no sé si es tan buena”

Y ahí me dirán ustedes qué tal, si les gusta o no mi personaje así o no. A algunos les puede gustar o no y es 50 y 50 eso”, se lo escuchaba decir a Manzana mientras la cámara enfocaba a Furia totalmente descolocada ante las palabras de Farías.

“Juliana, no podés estar ahí”, le advirtió Gran Hermano mientras Manzana decía “A veces tengo miedo de que todo lo que diga acá salga por allá, pero voy a confiar en que aquí queda todo y no sale nada”, totalmente ajeno lo que pasaba del otro lado de la puerta.

“Apoyé la oreja en el confesionario a ver qué decía el Manzana y me reí mal, bol…”, le dijo Furia a Cara. “‘Espero que les guste el personaje’”, parafraseó la entrenadora al artista tucumano.

