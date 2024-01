Un día después de ser elegida para abandonar la casa de Gran Hermano 2023, Isabel de Negri participó de El Debate y mantuvo un durísimo ida y vuelta con Laura Ubfal. Todo arrancó cuando la participante de 65 años aseguró que la gente la votó porque ella misma pidió irse y la periodista se despachó con durísimos cuestionamientos.

“Tal vez pueda volver y demostrar quién es ‘La Queen’”, aseguró la jugadora, momento en el que la panelista la cuestionó sobre algunas de sus polémicas frases dentro de la casa. “Isabel está afuera porque no se habla de los cuerpos, ni de las edades”, analizó.

“En el caso de Isabel se ocupó, y no me parece mal, de mostrar que una mujer de 65 años puede ser tan bonita como ella, de tener un cuerpo tan espectacular como ella y que la edad no significa que no pueda jugar. Pero se olvidó de mostrar que hay que ser buena gente y se fue porque es mala gente”, arrojó, mientras la concursante parecía sorprendida.

Foto: Captura de TV

FUERTE IDA Y VUELTA DE LAURA UBFAL CON ISABEL EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO 2023

“Le tiró agua caliente en la cama de Cata, habló pestes de todo el mundo y fuiste una villana. Yo creo que lo sos. Sos muy machista. La mandaste a Sabrina a ‘levantar a los hombres’. Tenías todo el look de una madama de burdel y eso es horrible”, lanzó la periodista.

Sin embargo, la mujer se desentendió. “Yo no la mandé a Sabrina. Ella tiene una personalidad increíble”, afirmó, mientras expresaba sus ganas de volver al juego con un perfil más agresivo. “Voy a volver porque soy ‘La Queen’ y después, que se agarren porque no voy a ir por detrás, voy a ir de frente”, lanzó, picantísima.

“A esas chicas las aislaron de entrada, las victimizaron porque ustedes eran el grupo de ‘las rubias bellas’ con Sabrina y Denisse. Decirles ‘pedorras’ es de un nivel de bajeza”, la cuestionó la periodista, mientras las caras de burla de Isabel la molestaron.

“Vos te creés una viva bárbara y me das pena”, arremetió Ubfal. “Laurita, no me creo una diva bárbara…”, empezó diciendo, pero la panelista la cortó en seco. “No me digas Laurita, por favor. Decime Laura”, arremetió. “Esto es muy sencillo, Laura. A mí me llamaron para hacer un show y yo hice un show”, concluyó Isabel, súper polémica.