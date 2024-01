Durante la cuarta eliminación de Gran Hermano 2023, se viralizó en Twitter la insólita equivocación de Santiago del Moro, conductor del reality, que rompió con el aislamiento de los participantes ubicándolos en tiempo y espacio.

Mientras conversaba con los “hermanitos”, Santiago se descuidó y, sin querer, les dijo la hora exacta. Entonces, los usuarios de la red social, que estaban viendo el programa, reaccionaron ya que el error del conductor rompió con el aislamiento de los chicos.

“¿Se puede decir eso a esta hora, no? Sí, 22:42″.

“¿Se puede decir eso a esta hora, no? Sí, 22:42″, preguntó Santiago. “¡Son las 22!”, gritó Catalina Gorostidi. En este contexto, comenzaron a circular varios memes del error de Santiago al aire, quitándole el dramatismo y sumándole una cuota de humor a la situación.

QUÉ OPINA MARIANO PELUFFO DEL GRAN HERMANO DE SANTIAGO DEL MORO

“Él lo llevó para un lado… Yo se lo decía y nos reíamos: ‘Lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre’, como una competencia”, recordó con una sonrisa. “Y por ahí cuando estaba yo era más formal Gran Hermano, cada uno le pone su impronta, pero los programas funcionan igual”, señaló.

Más tarde, Peluffo retomó el tema, al recordar las preguntas que recibió cuando Del Moro tomó la posta en la conducción. “Me preguntaban si no me daba cosa de que lo conduzca otro y la verdad que no. Hay laburo para todos y Santi lo hace fantástico, y le puso su impronta”, reconoció.

“Yo le había puesto la mía, Rial la de él, y Solita (Silveyra) la de ella. Me parece que el secreto es ese y si yo hago un programa y después viene otro lo hace mejor, lo hace mejor. A mí no se me juega nada ahí”, cerró Mariano.