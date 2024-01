Entre los varios conductores que tuvo Gran Hermano a lo largo de sus once ediciones, Mariano Peluffo logró darle su impronta al reality, logrando momentos muy recordados, y ahora opinó sobre el trabajo de Santiago del Moro.

El conductor de Qué mañana (El nueve) habló con Tomás Dente en Entre nos y reconoció que “hay pocos programas hechos a la medida del conductor”, y en este sentido citó a Bendita. “A mí me han tocado, por suerte, los que nunca han sido ‘el programa de Mariano’”, agregó.

En este sentido, Mariano explicó que “le podés dar tu impronta” a los programas. “Creo que hoy Santi del Moro le da a Gran Hermano una cosa personal que me parece que está buenísima, y lo hemos hablado por teléfono con él, incluso antes de que arrancara el ciclo”, recordó.

QUÉ OPINA MARIANO PELUFFO DEL GRAN HERMANO DE SANTIAGO DEL MORO

“Él lo llevó para un lado… Yo se lo decía y nos reíamos: ‘Lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre’, como una competencia”, recordó con una sonrisa. “Y por ahí cuando estaba yo era más formal Gran Hermano, cada uno le pone su impronta, pero los programas funcionan igual”, señaló.

Más tarde, Peluffo retomó el tema, al recordar las preguntas que recibió cuando Del Moro tomó la posta en la conducción. “Me preguntaban si no me daba cosa de que lo conduzca otro y la verdad que no. Hay laburo para todos y Santi lo hace fantástico, y le puso su impronta”, reconoció.

“Yo le había puesto la mía, Rial la de él, y Solita (Silveyra) la de ella. Me parece que el secreto es ese y si yo hago un programa y después viene otro lo hace mejor, lo hace mejor. A mí no se me juega nada ahí”, cerró Mariano.

