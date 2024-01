Sincero, Pampito confesó qué retoque estético se hizo en el rostro. Y aclaró que, lamentablemente, no quedó conforme con el resultado. En conversación con La Barby en su programa radial, Soy tan biutiful, reveló que se aplicó bótox en la cara.

“¿Te hacés bótox vos o algo?”, le preguntó a su compañera. “No, nada. No como algunos... Parece que me está buscando... ¿El bótox te deja brilloso, no?”, le preguntó La Barby, picante. Entonces, Pampito habló a fondo de su retoque.

“Por primera vez en mi vida me puse bótox y no me copó tanto”.

“Bueno, lo cuento, lo cuento... Esto que muera acá. Voy a una dermatóloga que voy hace un montón, que siempre me hace alguna cosita. Yo ya me había hecho algún rellenito en la ojera y me quedaba bien. Y me dice ‘¿querés probar un botoxcito para prevenir las arrugas? No, no, no te cambia’”, le prometió la profesional. Entonces, el comunicador accedió.

¿POR QUÉ A PAMPITO NO LE GUSTA CÓMO LE QUEDÓ EL BÓTOX?

Pampito cerró remarcando qué es lo que no le gusta de cómo le queda el bótox.

“Pero yo me veo muy brilloso, no sabía que el bótox te da a brilloso. O sea, por primera vez en mi vida me puse bótox y no me copó tanto”, cerró, desilusionado.