Aunque hace pocos meses que Milett Figueroa irrumpió en los medios argentinos, no son pocos los escándalos que mantiene. En medio de los rumores de separación de Marcelo Tinelli, la modelo peruana se molestó con Pampito por una picante información que dio.

Milett: “Dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas”.

“Nos llegó a Marcela Tauro y a mí que Milett había tenido sexo con Marcelo. No lo conté yo. Los participantes del Bailando lo decían por un lado y a Marcela se lo habían contado en la peluquería”, aseguró en Estamos Okey, el ciclo que conduce junto a Guido Zaffora.

“No tengo nada en contra de ella, me cae divino, pero me mandó un mensaje retándome Milett de una manera”, aseguró, y unos minutos después Cora Debarbieri leyó al aire la furia de la participante de Bailando 2023 en los mensajes que le envió.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: revista Caras)

LA FURIA DE MILETT FIGUEROA CON PAMPITO POR UNA EXPLOSIVA INFORMACIÓN QUE DIO SOBRE SU RELACIÓN CON MARCELO TINELLI

“No me parece lo que dijiste en Intrusos, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas”, escribió Milett, enojadísima.

Pampito: “Yo le puse ‘¿pero vos a qué estás jugando con Marcelo? No estás jugando a que salen y no salen’”.

“Te pido que te retractes porque no es verdad. No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso”, expresó, mientras que Pampito contaba cómo le respondió. “Yo le puse ‘¿pero vos a qué estás jugando con Marcelo? No estás jugando a que salen y no salen. No entiendo a qué te referís’”, dijo.

En ese momento el periodista contó que los siguientes mensajes que iban a mostrar no los había visto porque cuando un famoso le escribía enojado, muchas veces, prefería dejar de leerlos para no “calentarse”.

“Hablá con la verdad. Yo jamás me expresó así ¡Qué irresponsabilidad más grande! Te parece correcto lo que estás haciendo. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces pero te pido respeto”, se despachó la modelo, furiosa.