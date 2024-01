Nicolás Cabré se encuentra en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz para hacer temporada de verano con la obra Los Mosqueros del Rey, espectáculo que también se presentó el año pasado en el centro porteño.

En diálogo con Mshow (de lunes a viernes de 12 a 13 por Ciudad Magazine), el actor fue consultado por su hija Rufina, fruto de su relación con China Suárez. Le preguntaron cómo equilibraba el trabajo con la paternidad y el respondió muy seguro.

“Tenemos mucha suerte. Se me cae la baba. Es muy compañera, nunca tiene un berrinche, sabe cómo es y lo acepta”, señaló Nico, muy contento y orgulloso de su nena.

“Cuando tenía 3 años, estábamos haciendo Sugar y era ella la que decía ‘hablá bajito porque se escucha todo’”, agregó, sobre la madurez y comprensión de Rufi.

NICO CABRÉ REVELÓ SI TENDRÍA UN HERMANITO PARA RUFINA

Más tarde, fue consultado sobre qué gustos le da a la nena y se sinceró: “Odio cocinar. No es lo que más me gusta, pero no me queda otra cuando ella me pide comer en casa”, contestó, risueño.

Luego, Mica Levitt le preguntó al actor si apostaría por la paternidad nuevamente y tendría un hermanito para Rufina. “Yo creo que sí. Aunque si me preguntás hoy, no sé. Yo con Rufi nunca tuve niñera, siempre hicimos todo juntos, jugué con ella”, indicó, dando a entender que cuando la tuvo era más joven y el cuerpo lo acompañaba para criarla.

“Con ella descubrí el mundo entero, soy el hombre más feliz del mundo. Me veo haciendo cosas que no me imaginaba hacer en mi vida”.

