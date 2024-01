Preocupada y angustiada, Marta González contó que sus estudios médicos no salieron como esperaba. A la actriz volvieron a encontrarle células cancerígenas. Es importante remarcar que ella logró años atrás vencer la enfermedad, en tres oportunidades.

“Hace 10 días les dije que me había hecho una biopsia, hoy me dieron el resultado, y bueno... No salió como me hubiera gustado. Tengo células cancerígenas, me van a hacer un tratamiento pero voy a seguir trabajando”, expresó, mirando a cámara.

Pese a su diagnóstico, Marta se mostró positiva. “Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad. Quiero a mi familia, también a ustedes, sé que con la ayuda de Dios, todo se puede. Les mando un beso enorme”, cerró, esperanzada.

MARTA GONZÁLEZ HABLÓ DEL VIAJE QUE EMPRENDIÓ CON SU HIJA COMO SOBREVIVIENTES LAS DOS DEL CÁNCER

“Estamos felices de estar juntas y vivas, básicamente. El trasfondo del viaje fue ese: festejar la vida. Tuvo que ver con la salud y con etapas superadas. Sabés que cuando uno está enfermo de cáncer, siempre está con la espada de Damocles encima. Pero creo que estamos superando cada día más y agradecemos cada nuevo amanecer”, se sinceró la actriz, quien enfrentó tres veces el cáncer de mama.

“Uno no sabe si mañana se va a despertar y yo agradezco cada día. Hace poquito mi hijo Leandro hubiese cumplido 51 años y cuando se fue, estaba re sano. Era rejoven y uno nunca sabe, por eso hay que vivir bien cada minuto de la vida, con alegría, agradeciendo estar despiertos”, confió.

También Marta contó cómo está hoy su hija. “De la primera etapa, está recuperada. Le dieron el alta y ya está. Obviamente se tiene que hacer los análisis cada seis meses; lo que tenemos todos los enfermos oncológicos. Yo sigo tomando remedio hasta los 85 años, si es que vivo. Las dos estamos con muchas ganas de vivir, de lucharla y de seguir en este mundo. Por más que uno proteste, este mundo es maravilloso”, concluyó.