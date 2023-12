En el último episodio de Casino Resort, conducido por el Pollo Álvarez, el conductor logró que La Joaqui le revelara su técnica para encarar a quien le gusta. En plena entrevista, la probó con él, quien admitió que, aunque no le tiene vergüenza a nada, sí le parece que la artista “intimida” a los hombres.

En este contexto, La Joaqui explicó cómo hace para que la persona que le gusta se dé cuenta sin que ella tenga que decírselo directamente. “Si vos me gustás, yo no te lo voy a decir, porque me va a dar vergüenza, tampoco voy a hacer que nadie te lo diga, pero voy a tratar que vos, si gustás de mí, me encares... Esta es mi técnica, ¿estás listo?”, le preguntó la artista al conductor, con picardía.

“Yo tiro esta mirada, siempre. Tengo que entrar en personaje, miro así entonces espero a que el chabón, que en este caso serías vos, se dé cuenta de que lo miré distinto al resto”, contó, mientas tiraba la “miradita”. Antes de repetir de nuevo la escena, ya que al Pollo no le había quedado clara la técnica, La Joaqui contó que antes de llevarla a cabo lo piensa una y otra vez y le pregunta a otros si creen que tendría oportunidad con esa persona que le gusta.

¿QUÉ SINTIÓ EL POLLO ÁLVAREZ ANTE LA “MIRADITA” DE LA JOAQUI?

El conductor admitió que no sintió nada sexual por parte de la artista.

“¿Te puedo decir una cosa? Algo totalmente sincero. En vez de algo sexual, sentí que yo te daba pena. Sentí que me miraste como diciendo ‘pobre pibe’”, cerró, estallado de risa.