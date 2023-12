Tras una fuerte crisis de pareja, por la cual estuvieron distanciados durante semanas, Barby Silenzi y El Polaco, una vez más, se reconciliaron. Para celebrar que volvieron a darse otra oportunidad, planearon unas divertidas vacaciones familiares.

Siempre buena onda con sus seguidores, Barby compartió un divertido video que tiene como protagonista a su novio. La modelo lo filmó durmiendo, tirado en lo que parece ser un aeropuerto, a la espera de dirigirse al destino elegido para disfrutar de sus vacaciones.

“Vacaciones...”, expresó ella, entre risas. “La espera”, sumó él, haciendo eco del clip en su red, junto a emojis que lloran de la risa, tomándose a bien el escrache de Barby. ¡Se divierten!

LOS RECLAMOS DE BARBY SILENZI AL POLACO

“Yo le reclamaba que tengamos más momentos en pareja. Cuando me contó que se iba a Boca a ver a Brasil me cayó mal, porque no tiene tiempo para mí, pero sí para suspender shows”, blanqueó.

Ahí, arremetió sin filtros: “Es un padre amoroso, presente, pero se fue a Brasil y la hija le chup… un hue… Lo mismo hizo con las otras hijas”.

“Dijo que no era celoso y es recontra celoso”, enfatizó.

Al final, Barby Silenzi le pasó facturas al Polaco: “Me gustaría que si nos arreglamos se siente en la mesa de Juana, o de alguien, lo exprese abiertamente con mucho amor. ¡Que me demuestre algo!”.