Desde Tulum, ciudad en la que está instalada desde hace tiempo, Ivana Nadal sorprendió al saludarse a sí misma por su cumpleaños, haciendo hincapié en que cada día que pasa se quiere más.

La modelo compartió a través de sus stories de Instagram una foto en bikini y se habló en tercera persona. “Feliz cumpleaños para mí. ¡Te amo, Ivana! Gracias por todo”, se dijo, cariñosa consigo misma, junto a tiernos emojis.

Además, compartió otra postal en la que remarcó cómo le gustaría seguir viviendo su vida. “¡Por una vida llena de naturaleza y amor”, sentenció, junto a emojis de corazones rojos, al pie de una imagen rodeada de plantas y flores. ¡Feliz cumple!

POR QUÉ IVANA NADAL DEJÓ DE USAR DESODORANTE

“Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa”, contó Ivana Nadal.

“Un día me crucé a un señor en Cozumel (una isla mexicana) que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’”, explicó luego.

Y cerró: “Dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”.