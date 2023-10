Al igual que María Fernanda Callejón, Mónica Farro, Florencia Peña, Flor Vigna y Silvina Escudero, la modelo Ivana Nadal se sumó a Divas Play, una plataforma muy parecida a Only Fans a la que recurren las famosas para vender sus fotos de alto voltaje.

Mediante una suscripción de 15 dólares mensuales, los usuarios pueden acceder a las imágenes eróticas de la modelo, que protagoniza jugadas producciones de fotos en ropa interior y explícitas, totalmente desnuda y en la intimidad de su hogar.

“¿Querés ver más? Entrá mi amor”, “¿De espaldita o de frente?”, ”Que hermoso verte por acá. Te prometo contenido bien caliente y el chat disponible para pedirme lo que desees. Todo se habla”, escribió Ivana, que vive en Tulum, México, en el perfil de Divas Play, en el que ofrece pagar un poco más caro a cambio de contenido exclusivo.

POR QUÉ IVANA NADAL DEJÓ DE USAR DESODORANTE

“Odiaba el desodorante, odiaba el olor, me daba olor a transpiración, me manchaba la ropa”, contó Ivana Nadal.

“Un día me crucé a un señor en Cozumel (una isla mexicana) que me dijo: ‘No uses desodorante, ponete limón’”, explicó luego.

Y cerró: “Dije: ‘Bueno, voy a probar’. ¡Ey! Es mágico eh, mágico”.