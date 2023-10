Mónica Farro, Flor Vigna, Barby Silenzi y Mar Tarrés no son las únicas famosas argentinas que venden fotos eróticas en Internet. Al igual que ellas, María Fernanda Callejón se sumó a DivasPlay, una plataforma parecida a OnlyFans, con el objetivo de aumentar su ingreso en dólares.

La actriz ofrece fotos luciendo sensuales conjuntos de ropa interior y otras mucho más explícitas, donde pide 15 dólares por la suscripción mensual, que le permite al usuario tener acceso a todo el contenido erótico que comparte en su perfil.

“Amo que me espíes, bebé”, “Pensando en vos”, “Qué lindo día para vernos, bebé”, “Mirame, ¿tenés ganas?”, “Este mes te entretengo todo lo que vos quieras”, “Te espero en mi chat, tengo ganas de que nos conozcamos”, “¿Puedo ser tu muñeca?”, expresó María Fernanda junto a las sensuales imágenes y así tentar a los navegantes a que se suscriban a su perfil.

¿POR QUÉ LA LETRADA RENUNCIÓ A LA DEFENSA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN?

“En lo penal ya renunciamos y el juzgado de garantía nos dio el ok, no quiero entrar en detalles porque es privado, pero lo que sí puedo decir es que en este último tramo noté faltas de respeto y acusaciones que no van, y yo en primera persona lo que siempre digo es que a ella le explicaba todo de una manera que pueda entender, el cliente tiene que entender de qué se trata...”.

“Quiero decir la palabra demandante, pero yo la atendí los feriados, los domingos, sábados, siempre al pie del cañón. Uno a veces por su trabajo espera reconocimiento y respeto, eso no lo encontré del otro lado. Como esto siempre siguió decidimos renunciar al patrocinio, hasta acá llegamos; no sé si me sentí maltratada, pero hubo abuso de confianza, no puse límites”, sentenció, indignada. ¿Qué dirá María Fernanda?