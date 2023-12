A pocas semanas de que L-Gante y La Joaqui lanzaran su colaboración, Turro, habría estallado el escándalo. ¿El motivo? Según Juan Etchegoyen, la ex del cantante, Tamara Báez, le hizo una escena de celos por unos videos en el que se lo ve muy cerca de la cantante.

“Ustedes saben que no está muy clara desde hace días la relación de L-Gante y Tamara Báez. Según me han contado este fin de semana, Elián se vio con su amiga La Joaqui y esto habría provocado una fuerte discusión entre los padres de Jamaica”, aseguró el comunicador en Mitre Live.

“‘No me hagas más esto’, le habría dicho Tamara a Elián por aparecer tan cerca de otras mujeres, ni más ni menos que una escena de celos le habría hecho, esto es lo que más aleja al músico de su ex”.

Además, remarcó que Tamara no solo estaría celosa de La Joaqui. “A Tamara tampoco le gustó ver videos de Elián bailando hace dos semanas con Mariana Diarco, que festejó su cumple y lo invitó al cantante. Me daban una frase sobre el momento que se vivió. ‘No me hagas más esto’, le habría dicho Tamara a Elián por aparecer tan cerca de otras mujeres, ni más ni menos que una escena de celos le habría hecho, esto es lo que más aleja al músico de su ex”.

TAMARA BÁEZ QUERRÍA RECONQUISTAR A L-GANTE

Antes de cerrar, Juan aseguró que a Tamara, a diferencia de L-Gante, le gustaría recomponer el vínculo amoroso.

“Lo que me decían es que Tamara quiere reconquistarlo y L-Gante no quiere saber nada, por eso visita a su hija pero bajo ningún punto piensa en retomar su vida de pareja con su ex”, sentenció. ¿Qué dirá ella?