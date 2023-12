Este domingo, Diego Latorre reveló en sus redes sociales que su perro Totó murió inesperadamente a los 15 años, generando preguntas sobre las causas de este final, que su esposa Yanina despejó más adelante.

La panelista de LAM, que en estos días conduce el ciclo en ausencia de Ángel de Brito, explicó que a Totó lo mataron en un momento de descuido ya que fue atropellado por un automóvil en el barrio privado en donde viven.

“Siempre trato estar contenta y para arriba, critico a la gente que llora en sus historias, pero ayer murió Totó, nuestro perrito de 15 años. Fue horrible”, contó Yanina en sus stories de Instagram, y explicó que todo tuvo lugar al regreso de Diego de Santiago del Estero, donde fue cubrir la definición del Trofeo de Campeones entre River Plate y Rosario Central.

El posteo de Lola Latorre para su perro Totó (Foto: Instagram @lolitalatorre)

“Llegó, abrió la puerta, los perros salieron a recibirlo, y Totito, que estaba viejito, veía menos y que casi no escuchaba… la angustia de perderlo es tremenda. Una que es egoísta dice ‘prefiero perderlo por una enfermedad porque lo vas asumiendo y despidiendo’. Pasó que cuando Totito salió a encontrarse con Diego, pasó un auto, lo pisó y lo mató”, contó Yanina, sollozando.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE A SU PERRO TOTÓ LO ATROPELLARON EN UN DESCUIDO

“No quiero ser dramática pero por eso estoy desaparecida y triste. Una Navidad de mierda, que igualmente la voy a pasar acá y tratar de pasarla lo mejor posible. No murió de viejito, me lo pisó un auto. Él no se merecía morir así y pasé la peor noche de mi vida”, agregó Yanina, que contó que Diego hizo lo imposible para salvarle la vida a Totó.

“Me llamó desesperado, no podía conseguir veterinaria porque estaba todo cerrado. No respiraba y conseguimos a una que vive acá cerca, me la recomendaron entre todos los gritos y el escándalo. Vinieron Lola, Dieguito, nos despedimos todos y esta chica se lo llevó en su camioneta para cremarlo”, relató Yanina.

El posteo de Diego Latorre para su perro Totó (Foto: Twitter @dflatorre) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Fue un accidente que podía ser evitable. Es el destino. No merecía ser así su muerte, 15 años de compañero, nunca gruñó, nunca mordió”, reveló Yanina, que contó que el otro perrito aulla ante la ausencia de su compañero.

“No se murió de viejito, me lo mataron y creo que no me lo voy a perdonar nunca”, cerró Yanina, que tendrá una Navidad muy triste.

