Nequi Galotti sorprendió al anunciar su separación del empresario Pablo Hernández, de quien se mostraba muy enamorada. Con firmeza, la exmodelo reveló por qué se terminó el amor y aclaró que no existe posibilidad de reconciliación con su expareja.

“La vida es así, las cosas suceden. Ya está, para mí fue, listo. Cuando las cosas se terminan, es definitivo”, sentenció Nequi, en diálogo con LAM. “Fue de común acuerdo, se terminó la magia”, también sumó, sin dejar lugar a duda, en una charla íntima con Para Ti.

Antes de cerrar, contó que está disfrutando a pleno de la soltería. “Estoy muy tranquila y disfrutando de este momento tan especial. Estoy compartiendo con mis amigas, mi familia, del tiempo para mí misma. También, aprovecho para salir y disfrutar de la vida, que está muy bueno poder hacerlo”, cerró, contenta pese a la ruptura.

¿CÓMO CONOCIÓ NEQUI GALOTTI A PABLO HERNÁNDEZ?

Tiempo atrás, ni bien Nequi le confirmó a Ángel de Brito su noviazgo, había contado como nació el amor con Pablo.

“Me escribió durante cuatro meses y no le contestaba, pero me pasaba que me fijaba qué me había escrito. Y bueno, le empecé a mostrar a mis amigas íntimas las cosas que me escribía y me decían ‘pedile amistad y si después ves que es un desubicado lo bloqueás y listo’. Después pasamos a WhatsApp y fueron doce días divinos, conocerte a través de las conversaciones... Fue como un descubrimiento muy lindo. Y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos directamente”, había contado.