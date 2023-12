Luego de haberse reconciliado con Barby Silenzy, un posteo del Polaco llamó la atención de sus seguidores de Instagram. Esta vez, no tiene que ver con su novia, sino con su foto mega sensual que encendió las redes.

A pocos días de que termine el 2023, el cantante de cumbia anunció sus próximos shows. Para que la storie tuviera alto alcance, se le ocurrió mostrarse en ropa interior. Y claro, sorprendidos, sus seguidores hicieron eco de esta foto íntima.

Para que la storie tuviera alto alcance, al Polaco se le ocurrió mostrarse en ropa interior.

En la imagen se puede ver al artista en el espejo de su baño, luciendo únicamente calzoncillos negros, y dejando al descubierto tanto sus tatuajes como su marcado abdomen. “Últimos shows 2023, faltan 5″, expresó, pícaro, junto a emojis que sacan la lengua. ¡Fuego!

LOS RECLAMOS DE BARBY SILENZI AL POLACO

“Yo le reclamaba que tengamos más momentos en pareja. Cuando me contó que se iba a Boca a ver a Brasil me cayó mal, porque no tiene tiempo para mí, pero sí para suspender shows”, blanqueó.

Ahí, arremetió sin filtros: “Es un padre amoroso, presente, pero se fue a Brasil y la hija le chup… un hue… Lo mismo hizo con las otras hijas”.

“Dijo que no era celoso y es recontra celoso”, enfatizó.

Al final, Barby Silenzi le pasó facturas al Polaco: “Me gustaría que si nos arreglamos se siente en la mesa de Juana, o de alguien, lo exprese abiertamente con mucho amor. ¡Que me demuestre algo!”.