Romina Malaspina, esta vez, decidió irse de vacaciones a la Antártida en vez de a la playa. Luego de recorrer el continente más frío del planeta tierra, se sumó al desafío “bajo cero” que se volvió viral en redes e hizo eco del su valiente hazaña en Instagram.

Orgullosa de sí misma, la modelo posteó un clip que la muestra ¡en bikini! navegando en un barco con la tripulación. Es ese contexto, contó que se tiraría al agua, con temperaturas bajo cero, para desafiarse a sí misma y a los límites de su cuerpo.

“¿Me desean suerte? Por favor”, se la escucha decir antes de bajar las escaleras. Entonces, le pusieron un arnés en la espalda, agarrado del chaleco salvavidas y, luego de que todos contaran hasta tres, se animó a tirarse al agua. Tras lanzar un grito, la ayudaron a salir y, emocionada hasta las lágrimas, exclamó: “¡Lo hice!”. ¡Muy valiente!

ROMINA MALASPINA ASEGURÓ QUE TIENE LAS PRUEBAS PARA DESENMASCARAR A SOFÍA CLERICI

Más tarde, Romina Malaspina fue enfática sobre las pruebas para desenmascarar a Sofía Clerici: “Yo tengo la grabación de pantalla”.

“No la voy a exponer para no exponerla a ella”, continuó.

Entonces, se explayó: “Pero si ella expone un chat conmigo, yo tengo los chats. Grabé la pantalla para que se vean realmente los mensajes que ella me mandó el día que mandó el tweet y ese mensaje. Si no, yo no hago esas cosas. No me meto en líos”.

“No las voy a usar si ella no se mete conmigo”, sentenció Romina chicanera con Sofía .