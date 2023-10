El affaire de Martín Insaurralde con Sofía Clerici tuvo a Romina Malaspina como protagonista secundaria, ya que antes de que explote el escándalo había sido relacionada al exmarido de Jésica Cirio, y luego reveló que la modelo erótica la había encarado y robado un beso en un restaurante.

Frente al desafío de Clerici en redes sociales de que diga “la verdad” respecto de que no había sido ella quien le envió la botella de champán, la ex Gran Hermano picanteó: “Por eso lo borró”.

Entonces, la participante de Bailando 2023 subió la apuesta en su diálogo con Entrometidos en la Tarde: “Yo tengo todos los chats de ella, toda la conversación”.

“Ella no se dio cuenta de que estuvo equivocada, con ese mensaje. Por eso borró el tweet y el mensaje”, cerró Romina Malaspina contra Sofía Clerici.

ROMINA MALASPINA ASEGURÓ QUE TIENE LAS PRUEBAS PARA DESENMASCARAR A SOFÍA CLERICI

Más tarde, Romina Malaspina fue enfática sobre las pruebas para desenmascarar a Romina Malaspina: “Yo tengo la grabación de pantalla”.

“No la voy a exponer para no exponerla a ella”, continuó.

Entonces, se explayó: “Pero si ella expone un chat conmigo, yo tengo los chats. Grabé la pantalla para que se vean realmente los mensajes que ella me mandó el día que mandó el tweet y ese mensaje. Sino, yo no hago esas cosas. No me meto en líos”.

“No las voy a usar si ella no se mete conmigo”, sentenció Romina Malaspina chicanera con Sofía Clerici.