El 18 de diciembre de 2022 se convirtió en el día más importante de ese año para todos los argentinos luego de que Leo Messi, Lionel Scaloni y toda la Selección Argentina se convirtieran en campeones del Mundial Qatar 2022, del que Rodrigo de Paul hizo un emotivo video.

El “motorcito” de la Selección compartió con sus 13 millones de seguidores de Instagram un compilado de sus mejores momentos de la increíble gesta que vivió junto a sus 22 compañeros en el país asiático, donde enfrentaron a los mejores equipos del mundo.

Rodrigo De Paul habló del apoyo que recibió de parte de Lionel Messi durante el Mundial. (Foto: AFP)

“A un año del día más increíble de nuestras vidas. Feliz aniversario, gracias por hacerme volver por un ratito a ese 18 de diciembre”, escribió Rodrigo junto a las imágenes que van desfilando junto a Arrancármelo, de Wos, uno de los himnos del Mundial.

El emotivo posteo de Rodrigo de Paul sobre el Mundial Qatar 2022 (Foto: Instagram @rodriddepaul) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

A un año de ser Campeones del Mundo, el recuerdo de los famosos en fotos y videos

RODRIGO DE PAUL RECORDÓ SU ENOME PASO POR EL MUNDIAL DE QATAR 2022 CON UN EMOTIVO VIDEO

La figura de Rodrigo de Paul fue fundamental para el esquema de La Scaloneta durante Qatar 2022 tras convertirse en una de las revelaciones de la Copa América 2021, y pese a los escándalos que surgieron en los meses previos con su ex, Camila Homs, a raíz de su romance con Tini Stoessel.

Fue precisamente este vínculo el que le dio fortaleza al “motorcito” cuando atravesó un período de recuperación de una seria lesión que casi lo dejó afuera del campeonato, con varios partidos clave por delante.

El exRacing mostró el íntimo momento que vivieron.

“Hice una videollamada con Tini, ella me dijo: ‘Hacé lo que vos sientas que no te vas a arrepentir’”, recordó De Paul respecto a su período lesionado. “Yo siento que tengo que jugar, pero también está todo lo otro, me puedo romper más, no puedo jugar, y ella me volvió a decir: ‘Hace lo que sientas, ahí no te vas a arrepentir’”, agregó.

Leé más:

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo festejaron el año del Mundial con videos y fotos inéditas