A poquito de que Luis Zerda, más conocido como Luisito de Cuestión de Peso, contara muy feliz de qué trata su nuevo emprendimiento, el exparticipante del programa volvió a ser noticia. Esta vez, por algo menos feliz que tiene que ver con su salud.

Luisito le mandó un desgarrador audio a Juan Etchegoyen que el periodista leyó al aire en Mitre Live. En este mensaje, le pidió tanto a él como a su público que por favor colaboren con dinero para poder operarse.

“Disculpá que te moleste, pero te quería hacer un pedido formal... A vos y a la gente de tu programa. El lunes me opero a las seis de la tarde y necesito dinero. Esperé tanto este momento y me falta un pasito más para lograr lo que quiero. Disculpá la molestia y si ofendo te pido perdón”, le dijo, preocupado.

¿CUÁNTO DINERO NECESITA REUNIR LUISITO PARA OPERARSE?

Antes de cerrar, Luisito reveló el monto exacto que tiene que juntar para poder pasar por el quirófano.

“Me tengo que hacer una videoendoscopia y necesito reunir 42 mil pesos para hacerme esto. El estudio me salió 235 mil pesos y solo me falta eso, quería saber si por intermedio tuyo y la audiencia que te está viendo me podían difundir esto”, manifestó.

Y Juan cerró explicando cómo donar el dinero para darle una mano. “Somos servicio Luisito, acá estoy contando la noticia mediante tu palabra. El alias de Luisito es Luis.444.berro.mp, esos son los datos para que puedan mandarle plata si pueden”, se solidarizó