Desde la década de 1970, Donald McCluskey (76), o “Donald” a secas, se ha convertido en una verdadera leyenda de la música argentina, y este fin de semana habló a corazón abierto sobre su pronóstico de Parkinson, y contó cómo logró conservar su alegría y frescura pese a todo.

Invitado a Entre Nos, Donald contó que enfrenta la enfermedad con esperanza. “Estoy lidiando con el Parkinson y con el deseo de superarlo, de sanarme”, dijo el cantante y explicó cómo son las sensaciones que manifiesta día a día.

“Es una mezcla de temblores, en las manos, en los pies, y de una extrema rigidez que te puede llevar a la parálisis”, señaló, y dio gracias “a Dios y a la Virgen” por estar bien, pese a todo. “A mí lo que me ayuda mucho es la contención de mi mujer Verónica, de mis hijos, de todo el núcleo familiar”, reconoció.

Así mismo, Donald recordó cómo fue recibir la noticia de parte de los médicos en el momento más duro de la pandemia de covid. “Esto fue hace tres años, durante la pandemia. Lo tomé horrible. Me pareció que era el fin de todo”, reconoció, aunque luego explicó que encontró esperanza.

“Después me di cuenta que no, que no es el fin. Veremos cuando llegue el fin, llegará, pero hoy por hoy no hay que anticiparse”, explicó. “Además, una cosa, seamos sinceros: los años no vienen solos”, dijo, recurriendo a la clásica frase el cantante, que ya lleva cincuenta años casado con Verónica.

“Esto me enseñó que no hay que agacharse, que hay que darle para adelante. Siempre para adelante, con fe, con fuerza, con coraje”, dijo, y contó que su objetivo más cercano es “ponerse bien” para poder hacer surf en Hawaii cuando vaya a ver allí a sus hijos y nietos.

