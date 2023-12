Siempre dispuesta a hablar de todo, Yanina Latorre contó en LAM que se hizo un rejuvenecimiento vaginal. Contundente, afirmó que pagó -en dólares- por el procedimiento. “Hay que laburar para pagarla porque esto no es un chivo... Me la hice para prevenir. También existe lo mismo para el hombre, chicos. No se hagan los jóvenes”, aseguró, entre risas.

Acto seguido, contó en qué consiste el rejuvenecimiento. “A partir de los 40 empiezan las disfunciones. No dolió porque te ponen anestesia. Ayer me ardía y estaba molesta porque tenía las gasas. Esto lo hice por mí, es como un rejuvenecimiento de la cara”, les explicó a sus compañeras.

Y detalló para qué sirve. “Es para pacientes menopáusicas, con atrofia vaginal, problemas de resequedad, dolores en relaciones sexuales, incontinencia, cambios en el flujo y todas las cosas que van pasando. En tres sesiones se recupera todo. Sería como una radiofrecuencia la sensación, como cuando te lo hacés en la cara”, sumó, contundente.

YANINA LATORRE REVELÓ CUÁNTO LE COSTÓ Y SI LE DOLIÓ EL TRATAMIENTO

Luego de afirmar que el tratamiento le costó 700 dólares, la panelista contó si le dolió.

“Estoy acostada, me lo está colocando. No molesta, no duele nada. Son diez o quince minutos. Yo pedí turno. Ahora me va a decir todo lo que necesito, pero espero que no mucho más. La quiero tener divina. No me molestó, sentís un calorcito como el láser de la cara. También me voy a hacer plasma rico en plaquetas ahí abajo también”, cerró.