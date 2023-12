A cuatro días de las sorpresivas declaraciones de Iliana Calabró sobre la distante relación que tenía con su hermana Marina, llegó la esperada reconciliación. Sin embargo, un picante reclamo de la actriz a la periodista tensó el emotivo momento.

En nota con Socios del Espectáculo, Iliana aprovechó para decirle a Marina que la desbloquee en el celular. El domingo, tras cruzar breves y dolorosos mensajes, Marina la bloqueó.

EL RECLAMO DE ILIANA CALABRÓ A MARINA

Iliana: -Hoy, volver a abrazarla... porque me bloqueó mal. Yo no sé cómo te bloquean, pero me bloqueaste en el teléfono. ¡Desbloqueame!

Marina: -Te desbloqueé enseguida.

Iliana: -No, estaba bloqueada hoy. No estaba la carita. Mirá la foto, está la carita negra.

Marina: -Acá (en su celular) dice “el lunes desbloqueaste a este contacto”.

Iliana: -A mí me sigue apareciendo así.

Marina: -No, ¡pruebas! ¡Pruebas documentales!

Las hermanas se reconciliaron en la fiesta de cumpleaños de Marina Calabró, quien celebró sus 50 años junto a Ana Rosenfeld y el reencuentro fue emocionante.