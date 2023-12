La muerte de Ian D’Angelo, el exparticipante del programa El gran premio de la cocina, aún sigue conmoviendo a todos. Un día después de la triste noticia, el restaurante donde el joven de 24 años trabajaba lo recordó en las redes sociales.

“Lamentamos informar que hoy al mediodía nuestro restaurante estará abierto exclusivamente para cumplir con un compromiso de evento. Agradecemos tu comprensión en este momento delicado. Gracias”, escribieron en la cuenta oficial de Instagram del local.

“Hasta siempre”, se lee en el perfil de la cuenta de Instagram del restaurante, con una imagen de un lazo negro de luto.

Captura Instagram.

EL ÚLTIMO POSTEO DE IAN D’ANGELO ANTES DE MORIR

Este martes por la tarde se conoció la temprana muerte de Ian D’Angelo, producto de un infarto a sus 24 años. El 27 de noviembre fue su último posteo en Instagram.

“Creé en vos, hacé lo que te gusta, lo que te apasione, que aflojar no sea tu opción ni tampoco la opción de los que te rodean. Compartí tu experiencia, no te guardes nada, aprendé de los que saben si querés ser bueno”, escribió Ian.

El último posteo en Instagram de Ian D'Angelo

“Concentrate en tu objetivo, deséalo, pensalo todo el tiempo y no pares (...) No te dejes manipular ni que te vendan sueños que no existen”, siguió.

Y cerró: “Siempre seguro, firme, con criterio, humildad y callándose la boca cuando corresponda. Siempre profesional. Desde chico me gustó liderar y de grande ser maestro de cocina y para eso me levanto todos los días”.