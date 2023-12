Este martes se conoció la escalofriante noticia de la muerte de Ian D´Angelo, uno de los participantes más jóvenes que hayan pasado por El gran premio de la cocina y MasterChef: tenía solo 24 años y fue hallado sin vida en su casa.

Ian había participado en el reality en 2020, en plena pandemia y conquistó el cariño de Carina Zampini y el jurado debido su carácter efervescente, y luego trabajó en MasterChef Celebrity como asistente, pero nada hacía prever su trágico final.

Ian D´Angelo en El gran premio de la cocina (Instagram @ian_dangeloo)

De acuerdo a una compañera de trabajo y amiga, Natacha, el desenlace de la vida de Ian comenzó el sábado a la madrugada, al finalizar su horario laboral. “Laburamos hasta la 1. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa. En el colectivo él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez”, le contó a TN Show.

Ian D´Angelo en Masterchef (Foto: Instagram/ian_dangeloo)

Natacha contó que el lunes, como no lograban comunicarse con Ian, decidieron ir hasta su casa con un amigo y lograron entrar al domicilio por el techo. Allí encontraron al joven chef tendido en su cama, sin vida.

LA TRÁGICA MUERTE DE IAN D’ANGELO, EX PARTICIPANTE DE EL GRAN JUEGO DE LA COCINA, A LOS 24 AÑOS

“Que nosotros supiéramos en el laburo, era supersano. Apenas tomaba alcohol, solo fumaba cigarrillo, y siempre fue sano, se cuidaba con la comida, ni siquiera tomaba gaseosas”, contó la joven en la entrevista con TN.

Según contó la joven, la policía científica explicó que la muerte de Ian se produjo por un infarto que habría ocurrido el mismo sábado por la madrugada, por lo que llevaba unas 48 muerto al momento del macabro hallazgo.

Ian D´Angelo en El gran premio de la cocina (Instagram @ian_dangeloo)

Antes las dificultades económicas que sufre su familia, se decidió organizar una colecta para costear los gastos del funeral. El alias de Mercado Pago para colaborar es Pocholito.66.mp.

“Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m... y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada”, cerró, quebrada en llanto, Natacha.

