En medio del análisis de los Martín Fierro de la Moda, el nombre de Natalia Oreiro no tardó en sonar. Ángel de Brito contó que la actriz uruguaya no pudo estar presente por motivos personales y asoció el tema a la presencia de Pampita y Benjamín Vicuña en el evento de Aptra.

“Natalia Oreiro ganó, pero ella era la que casaba a una pareja de amigos en Uruguay. Y menos mal que no fue, porque Pampita no terminaba de romper todo. Se enajenaba”, dijo el conductor de LAM, en alusión al enojo de la modelo por ser enfocada por la cámara cuando su Vicuña subió a recibir su estatuilla.

Pampita y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda.

¿NATALIA OREIRO NO QUIERE TRABAJAR MÁS CON BENJAMÍN VICUÑA?

En ese marco, y con el nombre de Natalia resonando en LAM, Maite Peñoñori tomó la palabra y contó una polémica versión.

“Había un proyecto que unía a Vicuña y Oreiro. Después de que salió publicado que iban a trabajar juntos de nuevo, hubo un llamado de Natalia”, dijo la panelista.

“Ella ya firmó para ese proyecto. Era una comedia juntos. Benjamín estaba a punto de firmar. Pero Natalia llamó y pidió por favor que no sea con él. Dijo que estaba todo bien con él, pero que por favor, no”, aseguró Maite.

Acto seguido, Ángel le preguntó: “¿Natalia Oreiro bajó a Benjamín Vicuña?”. Y la panelista respondió: “No lo bajó. Pidió por favor que no...”.

Y De Brito concluyó sin filtros: “O sea, tiene pánico de que caiga Pampita a las grabaciones”.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE NATALIA OREIRO EN LAM

En agosto pasado, Pampita visitó LAM y afirmó con contundencia que hay una actriz con la que jamás trabajaría. La modelo y conductora no nombró explícitamente a Natalia Oreiro, pero rápidamente fue la figura señalada.

¿El motivo? En 2015, sonó con fuerza la versión de affaire entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña, cuando ambos trabajaban en Entre Caníbales.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita.

Y agregó, desafiante: “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”.