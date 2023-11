Enamoradísima de su novio, Claudio “Peluca” Brusca, así se muestra Laurita Fernández en Instagram. Mucho más ahora, que él la sorprendió preparándole la cena, que tuvo como protagonista un sofisticado manjar salado que impactó a la conductora.

“¡¿Qué?! A vos no, eh... Al zapallo cabutia... Uy, me gané la lotería. ¡No! Te pasaste...”, se la escucha decir a Laurita mientras él, entre risas, abre la tapa superior de la verdura para dejar al descubierto que adentro no solo tiene queso derretido, sino champiñones.

Acto seguido, Laurita le sacó una foto al interior del zapallo, al cual Claudio acompañó con una ensalada fresca pensada especialmente para su novia. “¡Es un afano!”, admitió Laurita, agradecida porque su novio siempre la mima con manjares dulces y salados, tanto en la merienda como en la cena.

JORGE RIAL ELOGIÓ A LAURITA FERNÁNDEZ

Antes de haber destrozado a la producción del nuevo programa de Laurita Fernández, Jorge le tiró flores a la conductora.

“A mí me gusta Laurita, eh. De verdad lo digo. No solo trabaja bien y te rema todas las situaciones como ninguna. También, tiene gracia y es muy bonita. Muy bonita. Debe ser, sin exagerar, de las mejores conductoras que hay en este momento”, sentenció, buena onda.