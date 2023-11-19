Los premios a Los Más Clickeados que entrega Ciudad Magazine comenzaron en 2011, como el primer galardón que los famosos recibían por ser quienes más clicks generaban en el sitio líder de espectáculos, medido a través de cada ingreso en una nota.

Pedro Alfonso, por tercera vez entre Los Más Clickeados del Año. (Foto: Maxi Didari - Ciudad.com)

En la primera edición lo ganaron Paula Chaves, Pedro Alfonso, Lali Espósito, Peter Lanzani, Jimena Barón, Susana Giménez y Marcelo Tinelli, entre otros.

Ya para el 2012 la fiesta de la farándula más popular en los medios digitales creció, y Marcelo Tinelli se quedó con la estatuilla de oro de esa temporada.

Tini Stoessel en Los Más Clickeados 2013.

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TODOS LOS GANADORES DEL ORO DE LOS PREMIOS LOS MÁS CLICKEADOS DESDE 2011 A LA FECHA

Luego lo lograron Lali Espósito en 2015, Pampita en 2016, Jimena Barón en 2017, Laurita Fernández en 2018, Pampita en 2019, Ángel de Brito en 2020, Darío Barassi en 2021, Benjamín Vicuña en 2022 y Carmen Barbieri en 2023.

Lali Espósito ganadora del Oro en Los Más Clickeados 2013.

Por otra parte, en 2013 Tini Stoessel fue una de las figuras nacientes homenajeadas por Ciudad y asistió a la gala plena de felicidad.

Pampita una de Los Más Clickeados de Oro.

Desde 2017, además, premiamos a los creadores más destacados de cada red social: Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Por supuesto, también votados por nuestros usuarios en cada una de las plataformas.

Carmen Barbieri en Los más clickeados 2023 (Foto: Movilpress)

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