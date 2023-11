Dady Brieva decidió iniciar acciones legales contra Yanina Latorre después de las declaraciones que esta hizo tras los resultados de las elecciones y la panelista de LAM se mostró reticente al pedido que hizo el actor para retirar la demanda.

“A mí no me llegó nada, el señor Dalbón asegura que me va a pedir 200 millones de pesos. Tenes que demostrar que te injurié o que te hice algo por decir lo que pienso”, dijo la esposa de Diego Latorre en el programa de América.

Picantísima, Yanina dejó en claro su postura: “Pide que me retracte públicamente, que no lo voy a hacer, asi que vamos por los 200 palos, juntamos una vaquita. Le pdio una colecta a Santi Maratea. Esta semana atendí a todo el mundo”.

EL ANUNCIO DEL ABOGADO DE DADY BRIEVA CONTRA YANINA LATORRE

El abogado de Dady Brieva, Gregorio Dalbón, informó a través de Twitter que demandará a Yanina Latorre por injurias e insultos esbozados en su programa de radio en su contra y de su esposa.

“El actor Dady Brieva demandará a la señora Yanina Latorre por daño contra su honor y el de su esposa, Mariela Anchipi, por las injurias, insultos y palabras soeces, ordinarias y de mal gusto esbozadas por la señora Latorre”, anunció el letrado.