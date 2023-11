Paula Varela y Nancy Duré protagonizaron un escandaloso cruce en Socios del Espectáculo. Las panelistas analizaron a fondo el look de Fátima Florez y lo asociaron al cargo presidencial de su pareja, Javier Milei.

Lejos de llegar a un punto de acuerdo, Paula y Nancy se sacaron chispas en vivo y hasta se dieron algún que otro palito personal.

EL PICANTE CRUCE ENTRE NANCY DURÉ Y PAULA VARELA

Nancy Duré: -A Fátima le dijeron que bajara un poco los decibeles del maquillaje. Yo quiero que ella sea la Fátima auténtica de siempre, que no cambie por la función o porque alguien se lo sugiera.

Paula Varela: -Está bien, Nancy. Pero hay roles y espacios para cada cosa...

Nancy: -¿Por qué?

Paula: -Te lo voy a explicar. Si un día te invitan a navegar, no vas a ir de largo y con lentejuelas. Vas a estar incómoda.

Nancy: -Estar incómodo es otra cosa... Yo creo que cada uno tiene que estar como se siente bien. Si yo me siento bien con brillos, puedo ir con los brillos a donde quiera. Y Fátima fue auténtica siempre. A ella, a Virginia Gallardo, a mí, nos han criticado muchísimo por la ropa.

Paula: -Vos porque te sentís tocada, porque quizás a vos te criticaron tu look, que para mí es hermoso...

Nancy: -¡No! ¿Qué tiene que ver? Yo me mantengo en mi postura. Sigo vistiéndome como yo quiero.

Paula: -¡Pero vos sos Nancy Duré! ¡No sos Fátima Florez! Ella es la mujer de un presidente...

Nancy: -Entonces, ¿tiene que dejar de ser Fátima? ¿Tiene que pasar a ser la mujer de...?

Paula: -¡No! Y perdoname, pero no te define la ropa, te define tu personalidad... Puede estar acorde a un lugar con su estilo. No hace falta la lentejuela todo el día. Hay algo que se llama protocolo. Te guste o no te guste, vas al Teatro Colón con zapatillas y te sacan de una patada en el tujes.

Nancy: -Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando?