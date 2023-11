Este domingo se llevó a cabo en Argentina el balotaje presidencial en el que Javier Milei se impuso frente a Sergio Massa por más del 55 por ciento de los votos, aunque su novia y flamante Primera dama, Fátima Florez, no tuvo un buen inicio.

La “camaleónica” actriz se acercó a la escuela de Palermo donde protagonizó una controvertida sesión de fotos en las elecciones generales, donde la esperaba la prensa y personal de seguridad para facilitarle el paso.

Sin embargo, la comediante no tuvo un buen ingreso ya que protagonizó un blooper cuando cayó en la puerta de entrada, aunque sus acompañantes la asistieron y estuvo nuevamente de pie en cuestión de segundos para poder emitir su voto minutos más tarde en la elección que la coronó como la nueva Primera dama.

Así entró a votar Fátima Florez (Foto: RS Fotos)

FÁTIMA FLOREZ CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON JAVIER MILEI Y CÓMO SERÁ SU ROL DE PRIMERA DAMA

Al conocerse su relación con Javier Milei en agosto, tras las PASO, Fátima contó cómo es u vínculo con el político. “Nuestra relación se basa en nuestra conexión. Tratamos de que puertas adentro no se meta tanto la política. Estamos mucho en casa, no salimos mucho, y vivimos el presente. Somos muy pasionales”, dijo en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Mirtha Legrand recibió a la pareja en su primer programa de 2023.

“Tratamos de atesorar los momentos que podemos guardar para nosotros porque los dos estamos muy ocupados. Trabajamos los dos mucho y estamos mucho en casa, para nosotros”, agregó, en diálogo con Catalina Dlugi.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse en primera dama, la entrevistada respondió, sincera: “Voy a ser la primer primera dama que siga trabajando y que no viva del Estado”. “Con Javier me pasó de encontrarnos y empatizar de una manera muy fuerte, fue un flechazo. Conectamos de forma espiritual muy fuerte y de pronto”, cerró.

