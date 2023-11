Muy contenta e ilusionada, Julieta Poggio les contó a sus seguidores de Instagram que ya empezó a ensayar para un nuevo proyecto. También agradecida, remarcó que durante años manifestó la propuesta que, finalmente, le hicieron hace pocos días. De la fantasía a la realidad, sin escalas.

“Hoy empecé a ensayar para un nuevo proyecto. Es algo que siempre quise y lo manifesté mucho, mucho, mucho... Me la pasé diciéndolo y creo que el Universo me escuchó... Me lo dio...”, contó Juli, mirando a cámara.

“Hoy empecé a ensayar para un nuevo proyecto. Es algo que siempre quise y lo manifesté mucho, mucho, mucho... Me la pasé diciéndolo y creo que el Universo me escuchó... Me lo dio...”.

“Todavía, no les puedo contar bien qué es, pero sí adelantarles que es algo nuevo para mí y que comparto con alguien que amo mucho; va a estar buenísimo y se viene con todo. Es re completo. Se viene a full”, cerró Juli, sumando que podría ser algo relacionado con el teatro, con el baile o con el canto.

JULIETA POGGIO SORPRENDIÓ CUANDO LE PREGUNTARON SI PODRÍA SALIR CON MARCOS GINOCCHIO

“¿Va a ser real alguna vez?”, insistió, y la actriz de Coqueluche deslizó un comentario por el que ella misma se sorprendió.

“Nunca se sabe”, lanzó, entre risas para un tremendo remate. “La primera vez que tiro esa”, se despachó, consiente de todo lo que iba a generar.