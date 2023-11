Muy enojada, La Joaqui denunció furiosa en redes a una cuenta de Twitter que se hace pasar por ella. “Gente, les voy a pedir por favor que denuncien a esta cuenta que no soy yo. Estoy cansada de que viralicen tweets que no me pertenecen”, así arrancó su fuerte descargo en Instagram, junto a la captura de pantalla del perfil falso.

“Mi cuenta está verificada y es @medicenlajoaqui y sin uso, ya que la aplicación de Twitter la tengo desinstalada. Con todo respeto, tienen que fijarse la información que difunden... Sean un poco más vivos, hicieron tendencia en Twitter a una cuenta fantasma, por Dios, ni siquiera se toman el tiempo de buscar mis cuentas reales que están verificadas. Yo jamás dejaría mi país, amo mi tierra, algunos con tal de tener a quién bardear se suben a cualquier bondi”, sumó, muy enojada.

“Llevo más de seis meses tolerando amarillismo y falsas noticias difundidas por personas que quieren hacerme mal, guardándome todo para mí, haciendo la vista gorda porque estas cosas no me gustan. Pero esta gente no se cansa, ¿hasta qué punto? ¿Crear cuentas con mi identidad? Cuando alguien ya no tenga el alcance de manejarte, va a buscar la manera de manejar cómo el resto te ve. Dejen de alimentar las mentiras; violencia es mentir. El que elija no seguirme o no simpatizar conmigo, que sea por mí y mis acciones, no por las que otros viralizan para tener cinco minutos de tendencia a costa de ensuciarme”, cerró, furiosa.

¿CUÁL FUE EL TWEET FALSO DE LA JOAQUI QUE SE VIRALIZÓ?

Tras el triunfo de Javier MIlei en el balotaje con Sergio Massa, se viralizó un tweet falso.

Una persona se hizo pasar por La Joaqui anunciando que se iría del país porque el líder de La Libertad Avanza es el presidente electo.

Sin embargo, este mensaje viene de una cuenta falsa que la cantante pide denunciar.