La consagración de Javier Milei como presidente electo de la República Argentina tuvo a Fátima Flórez entre las principales protagonistas, y a horas del triunfo de su pareja por una diferencia mayor a 11 puntos sobre Sergio Massa, la artista habló cómo asumirá su rol de primera dama.

“Estoy feliz, movilizada. Ayer fue un día largo, con muchas emociones e histórico. No sé cómo explicarlo. Estoy muy movilizada todavía”, se sinceró Fátima en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Fui a votar con el corazón. Y es una sorpresa este triunfo tan, pero tan grande. Un porcentaje tan alto realmente es muy fuerte”.

En ese punto, reveló el premonitorio vaticinio que le había hecho a Milei: “La otra noche le dije ‘vas a sacar un 60-40′, ja, ja. Lo sentía en la calle, en el cariño de la gente. Estoy muy feliz y orgullosa por él”.

“La otra noche le dije ‘vas a sacar un 60-40′, ja, ja. Lo sentía en la calle, en el cariño de la gente. Estoy muy feliz y orgullosa por él”.

Además, reconoció tendrá “algunas cosas que perfeccionar del look”, y reivindicó el vestido entallado negro que lució durante el festejo de su pareja: “Yo creo que ayer estaba bastante bien”.

FÁTIMA FLOREZ ACLARÓ CÓMO SIGUE SU CARRERA COMO PRIMERA DAMA DE JAVIER MILEI

Por otra parte, Fátima Flórez fue contundente sobre cómo se dividirá entre sus facetas de artista y primera dama de Javier Milei.

“Creo que se pueden combinar las dos cosas de forma perfecta. Estoy preparando la temporada de verano para desembarcar en Mar del Plata y hace los dos meses a full con un mega show espectacular”, aseveró.

“Al mismo tiempo puedo acompañarlo a Javier en el rol que el pueblo lo eligió de manera unánime. Se puede compatibilizar las dos tareas”, continuó.

“Creo que se pueden combinar las dos cosas de forma perfecta. Estoy preparando la temporada de verano para desembarcar en Mar del Plata y hace los dos meses a full con un mega show espectacular”.

Aunque cuando Rodrigo Lussich indagó si descarta mudarse a la residencia presidencial de Olivos, Fátima sorprendió: “Tanto no les puedo contar todavía”.

Al final, Fátima Flórez reflexionó sobre el rol de primera dama junto a Javier Milei: “Siempre hice labores sociales y de caridad porque me hace bien al alma, me llena el corazón, lo disfruto, y lo haré más porque me encanta, lo siento y lo vivo. Es un placer para mí realizar esa tarea de hacer el bien”.