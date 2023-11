Si hay alguien que honra cada jornada electoral es Mirtha Legrand, quien apesar de tener edad para no estar obligada a votar, siempre dice presente. La conductora no faltó al balotaje 2023 vestida con un elegantísimo look rosa, que captó las cámaras de Ciudad. Manifestó sus deseos para la Argentina… ¡y reveló cómo hace para estar siempre impecable con su imagen!

“Que la gente no pase hambre y viva mejor”, manifestó la diva a TN, quien fue acompañada por su chofer y su asistente, Elvira, hasta el colegio donde votó.

“Que vivamos más armonioso y que nos queramos un poco mejor. Antes nos queríamos los argentinos”, expresó, antes de ingresar al establecimiento.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

MIRTHA LEGRAND SE LUCIÓ CON UN SÚPER LOOK PARA EL BALOTAJE 2023

La conductora de 96 años apareció, como siempre tiene acostumbrado a su público, con un look impecable, todo rosado, con bordados y hasta unos guantes, que llevó su asistente.

En ese momento la diva contó que nunca estuvo en sus planes no asistir a ese día y terminó revelando cómo hace para que ni su ropa, maquillaje o peinado estén siempre 10 puntos.

“Siempre vengo. Me levanto a las 7 de la mañana. Para estar así, querida hay que levantarse temprano”, concluyó, súper sincera sobre todo el trabajo detrás de su apariencia.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress