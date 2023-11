Lali Espósito sorprendió al piropear al novio de Taylor Swift inmediatamente después de su fuerte descargo por haber sido bajada a último momento de la Teletón de Chile.

“Ahí subí unas stories explicando qué pasó amores, yo estaba lista e ilusionada, una bronca. Espero volver pronto, gracias al fandom que me bancó y banca siempre...”.

“Y encima no llego a Taylor Swift. Chau. Me meteré en la cama con mi gatito. Los amo a ustedes... Y cierro diciendo que todas queremos un novio como el de Taylor. Sí. Ok, listo, besitos...”, expresó Lali en Twitter, piropeando a Travis Kelce, quien aterrizó en Argentina para acompañar a la artista estadounidense en su gira.

LA MAMÁ DE LALI ESPÓSITO PIDIÓ DESESPERADA ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT

Las tres fechas de Taylor Swift en River Plate se convirtieron en “sold out” a pocas horas de salir a la venta, y por eso, muchas fanáticas recurrieron a la reventa para poder hacerse con tickets a último momento, entre ellas Majo Riera, la mamá de Lali Espósito.

“Amigos, necesito comprar dos entradas para Taylor Swift. Ya sé que todos queremos lo mismo, pero por las dudas me avisan por privado”, escribió Majo junto a emojis de “por favor” y uno de sonrisa.

El aviso no pasó desapercibido, sobre todo porque Majo pidió dos entradas (¿para quién sería la otra?), y eso llamó la atención de algunos de sus seguidores, entre ellos el periodista de Gossip Guille Barrios.