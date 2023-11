Emilia Mernes, una de las cantantes argentinas del momento en todo el mundo, recordó sus inicios en Rombai, banda a la que se sumó en 2016 luego de que el cantante, Fer Vázquez, viera un cover que había subido en internet y la llamara para hacer un casting.

A la artista le fue tan bien que ese mismo día le dijeron que había quedado. Sin embargo, le pusieron una condición que debía cumplir si su objetivo era convertirse en la cantante de Rombai tras la renuncia de Camila Rajchman, quien hasta ese momento había estado al frente de la banda.

“Subí un cover a Instagram y me llamaron para hacer una prueba. Quedé con la condición de que me tenía que teñir de rubia, porque era la rubia de Rombai”, expresó en diálogo con Roberto Mtz durante una entrevista, antes de fulminar a Fer, con quien también se puso de novia.

EMILIA MERNES RECORDÓ RE PICANTE SU ROMANCE CON FER VÁZQUEZ

La cantante reveló que su romance con Fer terminó mal.

“Me puse de novia con el cantante. Comer donde se cag... no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno. Me sacaron de la banda y cuando junté algo de plata empecé a trabajar en mi música”, concluyó la artista, que está de novia desde hace tiempo con Duki.