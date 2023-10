Fer Vázquez nos invita a sentir que todo puede pasar con su flamante single “Fxcking Noche de Mi Vida”, donde sorprende con una colaboración doble inimaginable que rompe todos los esquemas. Un encuentro de potencias en la pista haciendo que la canción sea una fiesta en sí misma que nadie quiere perderse.

Junto al músico español Zzoilo, intérprete del éxito “Mon Amour” junto a Aitana, y a la estrella argentina Valentina Zenere, figura indiscutida de la serie Elite de Netflix, el artista uruguayo encuentra la combinación perfecta de talento y picardía para convertir una canción en una propuesta al riesgo y a la seducción.

Las sonoridades electrónicas aportan su fuerza hipnótica para arrastrar a todos a la pista de baile y dejarse llevar por una melodía aplastante que se siente en el cuerpo y se pega a la piel.

El cantante uruguayo sigue trabajando en esta una nueva etapa de su carrera con su segundo tema, revelando un nuevo camino musical, que refleja una maduración de su sonido.

Producida por el mismo Fer y Liam Garner, “Fxcking Noche de Mi Vida” logra el punto perfecto entre velocidad y sensualidad, donde cada estrofa nos adentra en el deseo y la adrenalina, haciendo crecer esas ganas de correr la línea y apostar por el disfrute.

FER VÁZQUEZ, UN ARTISTA QUE VA POR MÁS

Luego de prender el 2023 junto a Rombai con “Olvidate de Mí”; y luego de los éxitos de “Cruel” y “Verano 2015″, lanzadas en diciembre, y la cumbia peruana “Me vas a extrañar”, junto a Ezio Oliva y Grupo 5, que fue nominada a varios premios en el país andino y ganadora del galardón “Premios Luces” al “Hit del año”, Fer Vázquez comenzó un nuevo camino con “Coleccionando”, una canción sensible e íntima que demuestra la versatilidad de un artista integral que no teme a mostrar –también- su lado sensible.

Con “Fxcking Noche de Mi Vida”, Fernando sigue demostrando ser un referente de los ritmos urbanos, logrando que las canciones tengan vida en la gente.

Una colaboración divertida y original que expresa el gran momento de un artista que apuesta a sacar nuevos estilos musicales bajo el nombre de Fer Vázquez, mientras sigue su camino en la cumbia como líder de Rombai, con quien comenzó una gira por Latinoamérica.