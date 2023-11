Tras la muerte de Diego Maradona fue convocada para trabajar como panelista de Polémica en el bar y como periodista deportiva de C5N, pero ante los numerosos cuestionamientos sobre su idoneidad, decidió alejarse de los medios.

Tres años más tarde, la ex de Diego Maradona decidió comunicarles a sus seguidores una gran noticia en lo que respecta a su vida, que hasta el momento estaba signada por su tarea como instructora de fútbol femenino en las cuatro academias que tiene a cargo.

Rocío Oliva se recibió de periodista (Foto: Twitter @RocioGeraOliva) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Hace 3 años comencé un camino que parecía largo e inalcanzable. Con vértigo al principio, luego con disfrute. Hoy puedo decir que cumplí el objetivo, que soy Periodista Deportivo, egresada de River Plate”, contó, en referencia al Centro de estudios terciarios de esa institución.

“Los sueños se cumplen en vida, me siento orgullosa del logro y lo comparto con todos ustedes, voy por más. Gracias a mi familia por apoyarme, especialmente a mi mamá”, agregó Rocío, contenta con lo que ha obtenido luego de tres años de esfuerzo.

Tras la muerte de Diego Maradona, con quien mantuvo un frustrado litigio judicial exigiendo una compensación económica a raíz de los años que pasó a su lado acompañándolo por el mundo en detrimento de su carrera deportiva, Rocío se alejó de las redes sociales y de los medios.

“Creo que había arrancado bien, pero dejé para estudiar periodismo deportivo en River. A veces pesa un poco que te digan ‘estás ahí porque sos la ex de’. Sé que mientras estás en el medio se te abren miles de oportunidades y cuando te alejás, no te llaman más. También es una manera de cerrar ciclos. Digamos que estoy tratando de encontrarle la vuelta, sé que quiero hacer algo, pero aún no sé qué y cómo”, dijo en ese momento.

