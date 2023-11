En las últimas semanas Pampita contó que, debido a un notable aumento en el alquiler del departamento que compartía con Roberto García Moritán y los hijos de ambos decidieron no renovar el contrato, lo que supuso una mudanza.

Este sábado, el tema volvió a salir a la luz en La noche de Mirtha Legrand, donde la legendaria conductora indagó en la situación de la modelo y ella negó que se deba a una mala situación económica, ya que, como bien reconoció la anfitriona, trabaja a más no poder.

“Nos mudamos porque el departamento era muy grande. Pensábamos que íbamos a vivir todos juntos en la semana, pero los hijos de Roberto, por la edad, ya no vienen tanto”, explicó la modelo, despejando las dudas de Mirtha.

Leé más:

Pampita dio detalles de cómo organiza su apretada agenda laboral con la crianza de sus hijos

PAMPITA EXPLICÓ LOS MOTIVOS DE SU MUDANZA Y CONTÓ QUIENES SON SUS NUEVAS VECINAS FAMOSAS

“No es que no podía pagar el alquiler, sino que se vencía. Si hubiera mantenido el precio me quedaba, porque obviamente me da pereza mudarme. No era por necesidad que me tuve que ir, sino que lo acomodamos ahora a nuestra nueva realidad con chicos más grandes”, agregó Carolina.

Aprovechando una intervención de Flavia Palmiero, otra invitada, que contó cómo es su vida junto a su pareja, el productor Luis Scalella, Pampita aprovechó para contar quiénes son sus nuevas vecinas famosas.

“La pareja de Flavia, Luis Scalella, va en bicicleta a la casa. Lo veo siempre porque ahora somos vecinas”, reveló, frente a la sonsa de Palmiero, y agregó otro nombre a la lista de ilustres habitantes de Barrio Parque.

“Me mudé a la vuelta de la casa de Flavia. Estoy al lado de Marcela, en Juez Tedín” explicó Pampita sobre la privilegiada ubicación que ostenta en el mismo barrio de Mirtha.

Leé más:

Pampita y el Pollo Álvarez serán los conductores del Martín Fierro de Miami