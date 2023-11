Después de varios meses de silencio, Wanda Nara se aceptó su enfermedad y hasta la llamó por su nombre, pero además se animó a participar en Ballando con le Stelle (Bailando con las estrellas) para sentir “que está bien”, según sus propias palabras.

Fue precisamente en ese programa que la mediática ex conductora de MasterChef contó cómo lucha contra la leucemia y también cómo se dio cuenta de que Mauro Icardi es su otra mitad, al levantarse en medio de la madrugada tras ser diagnosticada.

En medio de la crisis, Icardi llegó a Argentina para encontrarse con Wanda

“La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad”, contó Wanda, y reveló que dicho momento ocurrió en el momento de mayor oscuridad de su vida.

Leé más:

Revelaron cómo fue que L-Gante cortó su vínculo con Wanda Nara: “Yo no soy segundo de nadie”

WANDA NARA CONTÓ QUÉ GESTO DE ICARDI LA EMOCIONÓ EN EL MOMENTO DE MAYOR INTRIGA DE SU VIDA

“Recuerdo que una noche estaba durmiendo en el hospital y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme”, explicó.

“No llegó a dormir. Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud (y la enfermedad). Uno lo dice que lo da por sentado, pero no es así. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”, agregó.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

En ese sentido, Wanda contó que “al verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas”, y dejó así muy bien parado a Mauro, tras los varios momentos de zozobra que vivió la pareja el año pasado durante el tiempo que ella vivió en Argentina, en medios de rumores de crisis y el supuesto romance de ella con L-Gante.

Leé más:

Wanda Nara presentó ‘Bad Bitch’, el primer tema con el que se lanzó como cantante