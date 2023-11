Nació en Sapucai, a 90 km de Asunción, en Paraguay. Tiene 30 años, se recibió de actriz, actuó en teatro y cine y le falta un año para terminar la carrera de arquitectura.

Pero ahora María José Cabrera Ruiz Díaz se hizo mundialmente famosa y todo entró en pausa.

Luego de protagonizar la exitosísima serie Nada (se puede ver por Star+) junto a Luis Brandoni y Robert De Niro, Majo se convirtió en una actriz internacional.

En una charla íntima con Ciudad contó más sobre cómo fue el rodaje, sus sensaciones, Antonia, su entrañable personaje, y su vida en Buenos Aires junto al actor argentino (ex ShowMatch) Mauricio Jortack.

Majo Cabrera, protagonista de Nada junto a Luis Brandoni y Robert De Niro.

-¿Cómo estás viviendo este momento con la serie ya expuesta en todo el mundo?

-Estoy realmente viviendo el momento. Es de muchas emociones, tenía un montón de expectativas y estoy recibiendo muchos sentimientos de parte de la gente.

-¿Cómo se manejan todas esas emociones, las tuyas y las de la gente?

-Estoy aprendiendo. Pero es muy lindo. La gente se me acerca con mucho cariño, me cuentan qué sintieron cuando vieron al personaje. Me pasa que hay gente que está segura de que soy yo y se me acerca directo y también veo que hay otros que me miran y no saben si soy o no. Es gracioso.

“Encontré mucha complicidad en De Niro, fue muy lindo trabajar con él, una experiencia impagable”.

SU NUEVA VIDA EN ARGENTINA

-Te viniste a vivir hace dos años a la Argentina, ¿verdad?

-Sí. Una vez que tuve confirmado todo lo de la serie, me instalé. No me costó tanto porque la tecnología ayuda mucho y estamos muy cerca. Vuelvo constantemente a “tomar aire” a Paraguay. Estando acá me sentí muy en casa, escucho mucho guaraní en las calles y me siento muy bien estando en Buenos Aires. Siento que fue de las mejores decisiones que tomé. Además quiero fortalecer mi carrera, abrirme camino en la industria argentina y siento que estando acá el mundo es más cerca. Espero poder potenciarme acá.

-El mundo ya te conoce porque imagino que muchísimas personas quieren ver a De Niro en una serie, además de la interesante propuesta de Nada.

-Por supuesto. Es una de las primeras series en las que él acepta trabajar y encima no tiene un rol protagónico como el de Brandoni, por ejemplo. Así que a partir de ahí es una gran sorpresa y un gran regalo que De Niro nos hizo. Su figura pesa muchísimo.

Majo Cabrera y Luis Brandoni en el rodaje de Nada.

-Además de actriz, ya estás por terminar tu carrera de arquitectura. ¿Cómo compatibilizás las dos cosas?

-Está en pausa eso, ja, ja. Pero estoy en comunicación con los profesores y también gracias a la tecnología estoy pudiendo avanzar. Me falta un año más o menos. Me pasó algo loco porque había dejado la actuación para estudiar arquitectura y mientras estudiaba fui a ver una obra y me movilizó tanto que decidí volver a la actuación. Planeo terminar la carrera porque me sirve mucho, me complementa. Soy muy curiosa y de repente me quiero meter detrás de cámara y en ese sentido la arquitectura también me sirve mucho.

-En Nada justamente se muestra muchísimo la arquitectura de Buenos Aires y hasta para los porteños es sorprendente.

-Tiene mucho que ver, sí. Vas a encontrar muchos puntos de fuga, profundidades. Me sirvió muchísimo sobre todo para desentrañar lo que querían mostrar los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn. Además Buenos Aires es hermosa y era necesario hacerle este poema.

“Para mí era importantísimo poder representar con la mayor dignidad posible a tantas paraguayas que salen a trabajar, poniendo todo su empeño y haciendo un sacrificio enorme. Creo que se logró”.

DE PARAGUAY AL MUNDO

-¡Y que la gente en el mundo conozca Paraguay! Vos sos la representante y una muy buena. ¿Cómo lo viviste?

-Nosotros los paraguayos nos sentimos hermosamente representados en esta serie. Somos tan amantes de nuestras comidas típicas, de lo nuestro. Nos interpeló a todos y los emocionó mucho.

-También reivindica la gran migración de paraguayos a la Argentina, mostrando en Antonia a todos los que han venido a trabajar y buscar un futuro mejor.

-Creo que era un poco la idea, representar a la comunidad paraguaya que viene a trabajar acá. Los paraguayos formamos parte del ecosistema porteño hace muchos años. Somos la comunidad más grande fuera de nuestro país. En mi caso era importantísimo poder representar con la mayor dignidad posible a tantas paraguayas que salen a trabajar, poniendo todo su empeño y haciendo un sacrificio enorme. Conozco a muchas “Antonias”, hijas de “Antonias”, madres, hermanas. Es una representación para cualquier persona migrante porque la situación es la misma. Cuando te toca migrar te toca poner la mejor cara para lograr tu propósito. Incluso yo me sentí representada porque decía “pucha, estoy llegando a Buenos Aires a tratar de abrirme camino desde lo mejor que tengo para dar”. Quería representar eso y creo que se logró.

-¿Qué nos podés contar sobre la gastronomía paraguaya y los tres platos que muestran en la serie?

-El borí borí es una sopa suculenta con un montón de ingredientes, con bolitas de maíz. Después está el jukysy, que es una sopa de huevo que nos preparaban nuestras abuelas para cuando estábamos enfermitos. Por ahí no es un plato tan vigente pero creo que eso hizo que se remuevan muchas cosas en mis compatriotas. Es muy lindo que hayamos mencionado ese plato porque nos toca mucho. Y por último, la sopa de pescado que nosotros le decimos piracaldo y es algo que consumimos como revitalizante. Incluso se toma de mañana temprano para levantar el ánimo o si tenemos resaca.

-¿Cómo hacés cuando te dan ganas de comer alguno de estos platos en Argentina, los cocinás vos?

-Sí, cuando me da el tiempo cocino yo. Me preparo “el bocado del corazón” como dice el personaje.

-¿Cómo fue compartir reparto con todos estos grandes actores?

-Bueno, para empezar, con María Rosa (Fugazot) aunque no tengo escenas porque mi personaje justamente la viene a reemplazar, compartimos el set y es una genia. Con un papel que por ahí no duró toda la serie pero para mí fue entrañable. Yo la tenía muy presente, además de que es un amor de persona. Después, con Beto generé una amistad muy linda, casi de alumna a profesor. No escatimó en compartir conmigo sus conocimientos, tiene un manejo fabuloso en el set, es su lugar.

Realmente estoy muy contenta y agradecida por la relación y la amistad que formamos. Fue muy lindo. Entre escena y escena le sacaba conversación y me iba contando la historia de Buenos Aires, las costumbres porteñas. Desde que nos conocimos sentimos química, además de que él dio el visto bueno para que yo pueda estar. Y después, bueno, el desafío era conocer a De Niro y ver cómo iba a ser eso. Yo pensaba “pero este señor es un astro, debe ser un divo”. Una vez que lo conocí se fue disipando y vi a una persona muy entrañable, querible. Exuda oficio, se le notan sus años de trayectoria. Cada entrada suya era un nuevo aprendizaje para nosotros. Dejábamos todos todo para disfrutar a su lado. Encontré mucha complicidad en De Niro, fue muy lindo trabajar con él, una experiencia impagable.

-Se lo notaba súper predispuesto.

-Exacto. Se sabía su texto, esperaba las indicaciones, aportaba, estaba comprometido con el proyecto. Incluso hubo una escena que no iba a entrar y él pidió que la incluyan. A mí me vino muy bien, ja, ja. Es la escena del piracaldo, una escena preciosa. Además, tomó mate, comió cañoncitos, todo.

-Bueno, ojalá te lo vuelvas a cruzar.

-¡Le dije! Le dije “mirá que me voy a visitarte a Nueva York”. La verdad que fue súper agradable y una experiencia muy grata. Sé que él quedó encantadísimo y leí una entrevista en la que dijo que quiere volver a trabajar con los directores.

-¿Qué te gustaría hacer después de este boom?

-A mí todo lo que sea actuación me gusta, pero definitivamente me volví más “bicha de cine”. Me gusta mucho el set, la comunión de todos los que están ahí. Eso me motiva muchísimo y me gustaría muchísimo seguir haciendo cine.

“Quiero fortalacer mi carrera, abrirme camino en la industria argentina y siento que estando acá el mundo es más cerca”.

-¿Cuándo se estrena tu primer protagónico en cine, que también fue rodado en Argentina?

-Sí. Es Una sola primavera, de Joaquín Pedretti. Se rodó en Corrientes, es mi primer protagónico y estamos al pie del estreno. Es una película más bien festivalera con un tinte independiente. Es una coproducción entre Argentina, Paraguay y Chile. Así que pronto se va a poder ver.

Mauri Jortack, actor y pareja de Majo Cabrera.

-Estás en pareja con Mauri Jortack y ahora conviven en Buenos Aires. ¿Cómo se llevan, qué comparten?

-Nos conocimos en Paraguay, yo siempre le digo que él es más conocido que yo allá. Nos conocimos grabando y ahora nos vinimos juntos para acá. Mauri fue mi coach en la serie, me ayudó a trabajar mi personaje y como es imitador me hacía de Brandoni y le salía igual. Sentía que lo había leído 200 veces con Beto. Está hermosamente escrito y tuvimos el placer de leerlo juntos y me ayudó a componer el personaje con todo su conocimiento.