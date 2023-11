Por primera vez, Mario Guerci habló a fondo de su noviazgo con Camila Cavallo. Además de haber aclarado que no es verdad que ella le habría sido infiel a Mariano Martínez con él, se refirió al conflicto entre la expareja por la cuota alimentaria de su hija.

“Está todo muy bien con Camila, nos conocemos desde el año 2015/2016, habíamos tenido una historia ahí. Se terminó y nos volvimos a conocer, todo lo que se dijo de las fechas y los tiempos es falso, siempre se dicen cosas. No hay manera que ella haya estado conmigo y con Mariano, a veces no te queda otra que reírte porque tampoco podés salir a defenderte de todo, si no le das de comer a lo que se dice”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”.

Acto seguido, el comunicador le preguntó por el conflicto de Camila con Mariano por la cuota alimentaria de su nena. Y Mario, si bien no negó la tensión entre la expareja, prefirió no decir demasiado. “No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”, cerró, tajante.

¿MARIO GUERCI Y MARIANO MARTÍNEZ ERAN AMIGOS?

Contundente, Mario también negó haber sido amigo de Mariano.

“Con Mariano nos conocemos del medio pero nunca hablamos, no es que sea amigo, es un conocido como cualquier otro, no hay que hablar nada”, sentenció haciendo hincapié en que su romance con Camila jamás fue “prohibido”.