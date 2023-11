De manera secreta, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se habrían casado en Las Vegas e intentaron que su pacto de amor se mantenga lejos de los medios de comunicación. Sin embargo, la presunta feliz noticia se filtró y lo terminaron oficializando en las redes sociales.

Antes de que el actor y la modelo publicaran su paso por Las Vegas, Valenzuela fue consultado por el rumor de casamiento en el programa chileno Zona de Estrellas, conducido por Pablo Candía, y la pregunta lo tomó por sorpresa.

Primero Gonzalo intentó contestar con humor. Pero la repregunta del conductor ante la huidiza respuesta del actor chileno hizo que Valenzuela se moleste y cierre el mano a mano con fastidio.

LA REACCIÓN DE GONZALO VALENZUELA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU SUPUESTA BODA SECRETA CON KIKA SILVA

Periodista Pablo Candia: -No me puedo ir sin hacerte una pregunta. No es nada malo. Tú estás libre de responderme o no.

Gonzalo Valenzuela: -Gracias por darme esa opción.

Candia: -Me llegó la información e hice la investigación. ¿Es cierto Gonzalo Valenzuela que el día de hoy estás casado?

Valenzuela: -¿Cansado? ¿Se me nota?

Candia: -¿Cansado y casado? Esa pregunta te la van a hacer también mañana o pasado mañana...

Valenzuela: -Seguramente.

“¿Vas a continuar? Estoy cansado de preguntas que ya está claro que no te voy a responder y vas a seguir insistiendo”.

Candia: -¿Es cierto o no es cierto?

Valenzuela: -Lo vamos a dejar aquí. No se pierda la próxima entrevista.

Candia: -¿Pero por qué?

Valenzuela: -¿Qué sabés tú? No sé qué responderte. Tengo la opción de no responderte... Dejémoslo ahí. Nadie lo sabe. Nadie sabrá.

Candia: -Y se sacó el micrófono…

Valenzuela: -¿No hemos terminado? Dijiste que era la última.

Candia: -¿Pero estás casado?

Valenzuela: -¿Vas a continuar? Estoy cansado de preguntas que ya está claro que no te voy a responder y vas a seguir insistiendo. Veo que no has hecho el trabajo de informarte. Tú sabes la respuesta.

Candia: -Yo sé la respuesta.