Las crudas similitudes con el caso de Fernando Báez Sosa son evidentes en un grave hecho que dejó a Lautaro Alvarado, un joven de 19 años que terminó en una clínica con muerte cerebral después de una pelea en un boliche de Laferrere. Carmen Barbieri lloró en Mañanísima al escuchar una entrevista que concedió el padre del joven.

“Él quería ir a bailar y me lo trajeron muerte. Él estaba consciente. Se me dormía en los brazos. Yo le hablaba le pregunté si le dolía algo y me dijo que no”, aseguró, quebrado, el papá del chico, luego de denunciar que la ambulancia que socorrió a su hijo tardó 14 horas en atenderlo.

“Ay, Dios mío. Me emociona de una manera… Una mezcla de emoción y de bronca”, comentó la conductora, mientras se secaba las lágrimas y apuntaba a los responsables, cuatro chicos de edades similares que se enfrentaron al grupo de amigos del joven y que le habrían hecho una emboscada. Las delicadas imágenes muestran cómo Lautaro recibió patadas en la cabeza.

Muy sensibilizada, la animadora apuntó hacia los responsables.

“Lo dejaron morir. El pibe se podría haber salvado. El chico respondía, lo acaba de decir el papá”, se lamentó, entre lágrimas.